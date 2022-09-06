Песков: 2022 год стал объединяющим для россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

2022 год стал годом единения россиян, заявил в эфире телеканала РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в российском обществе не существует какой-то особой поляризации, а конфликты из-за разных точек зрения случались всегда и повсеместно.

В обществе всегда живут и сталкиваются друг с другом разные точки зрения. Поэтому говорить о том, что какая-то особая поляризация — нет, наоборот, я бы сказал, что 2022 год — это год единения нашего общества, — подчеркнул Песков.

Он пояснил, что множество беспрецедентных событий, происходящих вокруг России, а также проблемы, возникшие из них, «привели граждан к абсолютной консолидации вокруг президента РФ Владимира Путина».

Ранее Песков заявил, что Путин имеет дар убеждения, а потому россияне ему доверяют. По его словам, Путин не бывает голословным — если он что-то пообещал, то он это сделает, и его бэкграунд доказывает это. В качестве примера представитель Кремля привел случай из нулевых годов, когда на посту президента был Дмитрий Медведев, а Путин занимал должность премьер-министра. Песков рассказал, как Путин приехал в российское село, где у жителей сгорели дома, документы и прочие вещи. Он пообещал им, что через два месяца все будет восстановлено, и выполнил свое обещание.

По данным опроса фонда «Общественное мнение», в августе доверие к президенту России Владимиру Путину среди россиян снизилось с 79% до 77% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом работой правительства опрошенные довольны меньше, чем деятельностью главы государства.