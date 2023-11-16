Песков рассказал об «обстоятельном разговоре» Путина с бизнесменами

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 15 ноября провел встречу с представителями деловых кругов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, разговор оказался «обстоятельным», обсуждался в том числе вопрос перевода ряда компаний в российскую юрисдикцию.

Действительно, вчера состоялась встреча у президента с представителями крупного бизнеса. <...> Обстоятельный разговор был, — сказал Песков.

Также представитель Кремля сообщил, что 16 ноября президент России проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. По его словам, оно состоится во второй половине дня.

Ранее Bloomberg отмечал, что российская экономика практически вернулась к состоянию до февраля 2022 года. Ущерб от западных санкций российскому бизнесу удалось компенсировать за счет нестандартных решений. Кроме того, Москва сумела найти новых партнеров и увеличить продажу своих энергоносителей.

Перед этим Песков заявил, что власти США не прекращают свои санкционные устремления. Однако, по его словам, Россия успешно адаптируется к рестрикциям. Также Песков назвал голословными обвинения США в сторону России и Китая в обходе санкций против КНДР.