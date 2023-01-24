«Пещерный уровень русофобии»: посол РФ о понижении дипотношений с Эстонией Дипломат Липаев: все контакты с российской дипмиссией отслеживаются тайной полицией

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Посол РФ в Таллине Владимир Липаев заявил, что в Эстонии сложился пещерный уровень русофобии. В эфире «Соловьев Live» он рассказал, что все контакты с российской дипмиссией отслеживаются тайной полицией. В этой связи, по мнению дипломата, поддерживать отношения на уровне послов не имеет смысла.

Эстонская дипломатия показала себя абсолютно недоговороспособной, абсолютно не восприимчивой к каким-либо логическим аргументам. Она полностью проникнута какой-то пещерной русофобией. И практически здесь не с кем сегодня разговаривать, не с кем общаться — все контакты, которые у нас должны быть, заблокированы, — сказал Липаев.

По словам дипломата, в Эстонии сложилась «прифронтовая обстановка, абсолютно ненормальная для дипломатических отношений». Липаев рассказал, что эстонским представителям «фактически запрещено» общаться с российскими коллегами, а кто нарушает этот запрет, оказывается в поле зрения эстонской тайной полиции.

Ранее МИД РФ принял решение понизить уровень дипотношений с Эстонией. Посла Таллина вызвали в министерство и передали ноту протеста в связи с действиями балтийской республики в адрес Москвы. Эстонский дипломат должен покинуть территорию России в течение двух недель не позднее 7 февраля. В ответ на это МИД балтийской республики потребовал, чтобы Липаев покинул страну одновременно с отъездом главы эстонской дипмиссии Маргуса Лайдре из Москвы.