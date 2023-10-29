«Пещерный антисемитизм»: в Госдуме высказались о беспорядках в Дагестане Депутат Журавлев: проявления пещерного антисемитизма в РФ координируют из Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антиизраильские выступления в российских регионах — это проявление пещерного антисемитизма, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он выразил уверенность, что подобные акции координируются Киевом. Депутат подчеркнул, что сожалеет о положительной реакции соотечественников на подобные призывы извне.

Проявление пещерного антисемитизма, как постепенно выясняется, координируется сетью телеграм-каналов, которые ведут из Киева и которые, вполне вероятно, относятся к информационным ресурсам СБУ. Жаль, что наши соотечественники ведутся на призывы российских врагов, — сказал Журавлев.

Он отметил, что к обстрелам мирного населения сектора Газа нельзя относиться равнодушно, однако, по его мнению, если кто-либо «непременно хочет вмешаться», то делать это рекомендуется «на линии палестино-израильского конфликта» в самой Газе.

Пока же толпа агрессивно настроенных молодых людей призывного возраста в Дагестане заставляет задуматься только о том, чтобы предложить им принять участие в СВО на Украине, — резюмировал депутат.

Вечером 29 октября в Дагестане к аэропорту «Уйташ» стянулись местные жители, радикально настроенные против израильтян в свете обострения конфликта в секторе Газа. Они ворвались в здание воздушной гавани в поисках рейса, прибывшего из Израиля. За день до этого в Дагестане прошли акции в поддержку Палестины. В ходе одного из таких мероприятий жители Хасавюрта окружили гостиницу «Фламинго», посчитав, что там поселили беженцев из Израиля.