«Пещерная русофобия»: в МИД ответили на идею эстонского политика по выборам В МИД РФ назвали идею эстонского политика по голосованию пещерной русофобией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение эстонского парламентария Урмаса Рейнсалу запретить открывать участки для выборов президента России в странах Европы идет в русле «пещерной русофобии», которая свойственна западным политикам, заявили в МИД РФ. Как отметили в ведомстве, такими заявлениями европейские политики теряют «демократический лоск», передает РИА Новости.

В своем стремлении нанести поражение нашей стране такие персонажи теряют свой демократический лоск и напрочь забывают о ценностях и принципах, о которых так любят разглагольствовать со всех трибун, — добавили в министерстве.

Там напомнили, что одним из достижений демократии являются выборы, то есть право граждан путем голосования участвовать в управлении страной, которого «так жаждет лишить россиян, находящихся в Европе, Рейнсалу». В российском внешнеполитическом ведомстве усмотрели в этой инициативе «попытку ввести еще одну дискриминирующую меру против проживающих в Эстонии соотечественников, которым отказывают в эстонском гражданстве, а теперь предлагают лишить возможности реализовывать права, вытекающие из гражданства России».

Ранее глава эстонской парламентской партии Isamaa («Отечество»), бывший глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил запретить открывать избирательные участки для российских президентских выборов в странах Евросоюза. Он назвал абсурдом, если европейские страны позволят открыть избирательные участки в посольствах РФ. Позже он добавил, что для этого нужно обратиться в эстонский МИД за разрешением, однако, по его мнению, Таллин не может на такое согласиться.

Ранее эстонские полицейские отобрали у туриста стикеры с надписью «Я русский!». В Эстонии резко изменилось отношение к русским. После так называемого русского флешмоба стражи порядка не проходят мимо людей с российской символикой на атрибутах одежды. Активисты распечатывают наклейки с надписью «Я русский!» и бесплатно раздают их всем, кто готов разместить их на своих авто. Подобная акция вызвала негативную реакцию со стороны эстонских правоохранителей.

До этого Эстония установила на границе с Россией в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как «зубы дракона». Местные СМИ расценили это как подготовку к возможному закрытию границы.