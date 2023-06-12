Первыми добровольцами Минобороны России стали бойцы чеченского отряда Минобороны России подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат»

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Министерство обороны РФ и добровольческий отряд «Ахмат» подписали первый контракт, который определяет деятельность добровольческих подразделений в зоне военной операции на Украине, сообщили в военном ведомстве. Документ завизировали заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

В рамках реализации приказа министра обороны Российской Федерации [Сергея Шойгу] об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат», — сообщили в Минобороны.

Контракт закрепляет за добровольцами и их семьями право на установленные государством меры социальной защиты и поддержки.

Сейчас штурмовые подразделения отряда спецназначения «Ахмат» ведут ожесточенные бои в центральной части Марьинки. В ходе боевых действий они ликвидировали более 50 украинских военнослужащих.

10 июня глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Добровольцы получили право заключать контракты или с добровольческими отрядами, или с МО РФ.