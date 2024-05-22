Первый зампред ГД по культуре Шолохов назвал замену Зеленскому Зампред ГД по культуре Шолохов: неважно сейчас, кто может заменить Зеленского

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Первый зампред Госдумы по культуре Александр Шолохов, комментируя конец официального срока президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что сейчас неважно, кто его может заменить. В беседе с NEWS.ru Шолохов также подчеркнул, что импичмент президента невозможен.

Совершенно неважно сейчас, кто может заменить Зеленского. Мы же понимаем, кто на самом деле является кукловодом. А лицо марионетки не имеет значения. Это может быть Кличко, кто угодно, — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что весь украинский народ «попрятался» после вступления в силу нового закона о мобилизации на Украине. Поэтому в этой ситуации никаких объединенных скоординированных действий ожидать не приходится, сказал Шолохов.

Мы же помним стамбульскую историю. Зеленский готов был вести переговоры. Что из этого вышло? Приехал Джонсон — один клоун прибыл к другому клоуну — и передал слова хозяина, — заявил зампред ГД.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что законность пребывания украинского лидера на посту имеет значение для России в случае подписания документов. Он подчеркнул, что вопрос легитимности Зеленского должен быть решен политической и правовой системами самой страны.