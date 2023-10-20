Первый вице-премьер РФ разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить» Белоусов разделил бизнес в России на «крысить», «хрючить» и «копытить»

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В РФ существуют три вида бизнеса — «крысить», «хрючить» и «копытить», заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на подведении итогов пленарной сессии форума «Сделано в России», посвященного теме «Единороги на рынках будущего». Такие категории придумал знакомый политика в начале 90-х годов, передает РБК.

Есть три вида бизнеса: «крысить», «хрючить» и «копытить», — заявил Белоусов.

«Крысить», объяснил он, это значит — «налетели, съели и побежали на другую кучу». В случае с «хрючить» речь идет о наличии корыта, к которому все «припадают и отгоняют друг друга». «Копытить» при этом означает — «когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля, долго стучит копытами».

«Единорожить» — такого слова нет и быть не может в этом ряду. История единорога — это даже не про то, как технологическая Золушка вышла замуж за принца. Это про то, как технологическая Золушка стала тещей короля, — добавил первый вице-премьер.

«Единорогами», как правило, называют стартапы, чья рыночная стоимость превышает $1 млрд. Также существуют «декакорны» — стартапы стоимостью от $10 млрд до $50 млрд — и гектакорны ($100 млрд и более).

Ранее на форуме «Сделано в России» сообщили, что РФ смогла заместить импорт большого количества пунктов продовольствия. Кроме того, удалось добиться успехов в области искусственного интеллекта и систем облачного хранения.