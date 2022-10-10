«Будут и другие»: Медведев об ударе по Украине Медведев пригрозил демонтировать политический режим Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев после массированного удара российских войск по объектам в городах Украины заявил, что «первый эпизод сыгран», а за ним будут другие. В своем Telegram-канале он выразил уверенность, что Россия продолжит действовать и ее целью должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины, который представляет постоянную, прямую и явную угрозу РФ.

Первый эпизод сыгран. Будут и другие. <...> Помимо защиты наших людей и охраны границ страны, целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины, — заявил Медведев.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий. Также президент Украины записал видеообращение, в котором предупредил, что целью ударов являются энергетические объекты по всей стране.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями и оставлять без ответа их преступления просто невозможно. Путин подчеркнул, что Россия будет жестко отвечать на продолжение попыток проведения терактов на своей территории. По своим масштабам эти ответы будут соответствовать уровню угроз.