«Перспективы хорошие»: Путин предложил кандидата в главы Самарской области Путин предложил Федорищеву стать врио губернатора Самарской области

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Владимир Путин и Вячеслав Федорищев

Президент России Владимир Путин предложил главе правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области, передает Кремль. Путин отметил, что этот регион является одним из крупнейших промышленных центров. История Самарской области достойная, а перспективы хорошие, добавил президент.

Я хочу вам предложить поработать в Самаре, в Самарской области. Это один из крупнейших наших промышленных регионов. И история очень достойная, и перспективы хорошие. <...> Вы знакомы с Самарской областью, — отметил Путин.

Федорищев выразил президенту благодарность за оказанное предложение, добавив, что стать губернатором региона — это большая честь и ответственность. Он также подтвердил, что работал в комиссии Государственного Совета по направлению «Промышленность» в Самарской области. По его словам, опираться при назначении губернатора нужно на мнение людей.

Ранее стало известно, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уходит в отставку. Глава региона опубликовал соответствующее видеообращение, где рассказал, что покидает свой пост. Причины такого решения он не назвал.