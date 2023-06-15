«Перспектив не видим»: Песков о решении России по продлению зерновой сделки Песков: Россия четко выполняла обязательства по зерновой сделке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа по зерновой сделке продолжается, однако перспектив пока не видно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, партнеры по сделке не выполнили свои обещания, тогда как Россия четко соблюдала свои обязательства.

Работа продолжается. Но, честно говоря, особо позитивных перспектив мы пока не видим. Потому что все, что было договорено в наш адрес, не исполнено. Из этого мы исходим. Не будем забегать вперед. Ситуация кристальна прозрачна и ясна, — сказал Песков.

Он напомнил, что договоренности касаются всех участников сделки и, если они не будут выполняться, будут приниматься решения, которые будут оглашены позже.

Ранее Песков отметил, что Россия проявляла жесты доброй воли, когда продлевала зерновую сделку при отсутствии выполнения Западом обязательств, однако это не может длиться вечно.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что зерновой коридор используется Киевом для нападений с помощью беспилотников. Президент подчеркнул, что в случае выхода из сделки Россия будет готова бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который шел с Украины.