Перестрелка между бойцом ВС России и толпой штурмовиков ВСУ попала на видео «РВ»: боец ВС России вступил в бой с толпой штурмовиков ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец вышел к толпе штурмовиков ВСУ, пытавшимся провести контратаку у Авдеевки на Донецком направлении. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Когда украинские военные приблизились к окопам и попытались напасть на опорный пункт одной из рот Донецкого армейского корпуса, российский боец открыл по ним огонь. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как пишут военкоры, ВСУ приблизились к российским позициям при поддержке американского «Хаммера», после чего начали штурм. Их встретил российский боец, вышедший под шквалом огня и открывший огонь по врагу. Его судьба после боя неизвестна.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщили, что на Запорожском направлении зафиксированы охваченные огнем тяжелые бронемашины MaxxPro американского производства. Журналисты прикрепили также кадры снятые с воздуха. Канал утверждает, что российские военные продолжают отражать наступление Украины и массово разбивают западную боевую технику противника на полях фронта.

11 июня Минобороны показало, как вертолеты Ка-52 разбивают бронетехнику ВСУ на Запорожском направлении. Удары осуществлялись управляемыми ракетами, были уничтожено три украинские бронемашины вместе с экипажами.