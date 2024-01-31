«Перестать верить фашистам»: депутат про сбитый американскими Patriot Ил-76 Соболев призвал усилить противовоздушную оборону РФ после трагедии с Ил-76

Фото: NATO

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

Трагедия с крушением самолета Ил-76 показала, что России необходимо усилить противовоздушную оборону, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, международное расследование данного происшествия не даст никаких результатов.

С самого начала говорилось, что Ил-76 был сбит либо американскими Patriot либо немецкой ракетой. Я не думаю, что международное расследование даст результаты, даже если его и начнут. Они поставляли, поставляют и будут поставлять оружие на Украину. Это факт. На мой взгляд, здесь и так все ясно и понятно. Нам необходимо усилить нашу противовоздушную оборону и перестать верить этим фашистам. Даже если у России и Украины была договоренность об обмене военнопленными, не нужно было проводить это в зоне досягаемости этих ракет, — сказал Соболев.

Парламентарий добавил, что в дальнейшем обмен военнопленными должен продолжиться. Он призвал не забывать, что российские военнопленные на Украине находятся в нечеловеческих условиях.

Мы не забываем о наших людях, это недопустимо. Они находятся на Украине в нечеловеческих условиях, — заключил Соболев.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российский самолет Ил-76, перевозивших украинских пленных, был сбит под Белгородом американской системой Patriot. Он подчеркнул, что его заявление основано на результатах экспертизы. Глава государства добавил, что официально просит прислать международных экспертов и провести необходимый анализ произошедшего, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства.