Переселенцы из Херсонской области будут получать жилищные сертификаты Вице-премьер Хуснуллин: уехавшие в регионы РФ жители Херсонской области получат жилищные сертификаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России подготовило программу для помощи уехавшим из Херсонской области жителям, основой которой будет вручение жилищных сертификатов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, которые приводит ТАСС, такой механизм в стране уже существует и соответствующий документ может быть подготовлен в ближайшее время.

Мы в правительстве подготовили программу специальную, [ее] основной механизм — жилищный сертификат. Это тот отработанный механизм, который у нас в России уже существует, — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что гражданам, покинувшим Херсонскую область и решившим остаться в других регионах, предоставят поддержку в связи с утраченным имуществом — у них будет возможность купить нужны вещи первой необходимости.

Государственные жилищные сертификаты подтверждают право господдержку в приобретении жилья и позволяют оплатить его частично или целиком.

Ранее сообщалось, что чиновникам, командированным в Луганскую и Донецкую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области, будут выплачивать зарплату в двойном размере. Кроме того, они станут получать суточные в размере 8480 рублей. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.