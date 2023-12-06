«Переобулся»: Захарова высмеяла главу Минобороны ФРГ за слова об Украине Захарова высмеяла отрекшегося от союзничества ФРГ с Украиной Писториуса

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале министра обороны Германии Бориса Писториуса, отрекшегося от союзничества Берлина с Киевом. Такое заявление глава немецкого ведомства сделал накануне.

Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся, — написала Захарова.

Ранее Писториус заявил, что Германия, не будучи союзницей Украины, намного опережает другие страны в оказании помощи Киеву. По его словам, ФРГ занимает второе место после США в деле поддержки Украины.

Писториус также признал, что в настоящее время оборонная промышленность Германии не может обеспечить поставки по определенным направлениям в необходимых объемах. При этом он отметил, что дальнейший ход российско-украинского конфликта труднопредсказуем, поэтому нужно делать ставку на «устойчивость поставок, несмотря на любые возможные проблемы».

В конце ноября глава Минобороны ФРГ сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи общим объемом €1,3 млрд. В список поставок войдут, в частности, еще четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды.