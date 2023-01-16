Переговоры глав МИД России и Ирана перенесли на более поздний срок

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Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном перенесены на более поздний срок, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства. Встреча министров должна была состояться 17 января.

По взаимной договоренности сторон ранее запланированные на 17 января переговоры между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдаллахианом перенесены на более поздние сроки, — сказали агентству в МИД.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин созвонился с иранским лидером Эбрахимом Раиси. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и международную проблематику. В ходе беседы они также наметили проведение ряда двусторонних контактов на высоком уровне.