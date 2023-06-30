Лавров описал попытку мятежа ЧВК «Вагнер» одним словом Лавров назвал попытку мятежа ЧВК «Вагнер» передрягой

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Попытку мятежа ЧВК «Вагнер» трудно назвать как-то громче, чем передрягой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, после таких событий Россия всегда становилась более крепкой и сильной — в этот раз будет так же, передает РИА Новости.

Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной, так будет и в этот раз, — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия не обязана ничего объяснять или давать какие-то заверения. По его словам, руководство страны действует транспарентно. Он подчеркнул, что если на Западе у кого-то есть какие-то сомнения, то это их проблемы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не сомневался в поддержке гражданами страны его решений в связи с попыткой мятежа на минувшей неделе. Такое заявление глава государства сделал в ходе поездки в Дагестан, отреагировав на реплику главы республики Сергея Меликова о том, что все население поддержало решения российского лидера, принятые 24 июня 2023 года.