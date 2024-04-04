«Передергивают содержание»: Семигин ответил критикам своего законопроекта Семигин: критики законопроекта о нацменьшинствах передергивают его содержание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Семигин

Законопроект о создании государственных органов совещательно-консультативного характера в структурах исполнительной власти на основе диаспор вызвал странную реакцию общественности, заявил NEWS.ru один из авторов инициативы, депутат Геннадий Семигин. По его мнению, критики документа «передергивают» его содержание и демонстрируют его полное непонимание.

Семигин указал, что сейчас в России наряду с 22 федеральными национальными культурными автономиями граждан действуют 287 региональных и 959 местных национально-культурных автономий граждан. По словам парламентария, они объединяют россиян, которые относят себя к национальным меньшинствам, на территории того или иного субъекта.

Например, башкир, проживающих в Татарстане. В ряде регионов уже созданы и действуют такие консультативные советы. Законопроект просто подтверждает их статус и возможности работы, — пояснил депутат.

Семигин назвал поразительным то, что некоторые депутаты, блогеры и эксперты не знают о существовании национально-культурных автономий в России. Он напомнил, что такие организации были созданы еще в 1996 году и почти 30 лет ведут деятельность в стране. Парламентарий также подчеркнул, что национально-культурные автономии, как и другие общественные организации, должны соблюдать предписанные требования и регистрироваться в Минюсте.

Подмена понятия «национально-культурная автономия» понятием «диаспора», имеющим очевидно негативный сегодня оттенок, недопустима. Кроме того, попытка упрекнуть законодателей в заигрывании и лоббировании интересов диаспор носит провокационный характер. На такие темы следует вести исключительно профессиональный, вдумчивый, а главное — ответственный разговор, — заключил депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранее заявил, что создавать органы власти, которые должны представлять интересы национальных меньшинств, не имеет смысла. Так он отреагировал на инициативу депутатов Геннадия Семигина и Ильдара Гильмутдинова, которые внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий создание государственных органов совещательно-консультативного характера в структурах исполнительной власти на основе диаспор.