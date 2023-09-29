Пенсионерам рассказали, как изменится размер их выплат в 2024 году Минтруд увеличит выплаты для неработающих пенсионеров на 7,5% с 1 января

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С 1 января 2024 года выплаты неработающим пенсионерам повысятся на 7,5%, соответствующий проект поддержали члены Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, говорится на сайте кабмина РФ. В правительстве подчеркнули, что этот законопроект поможет повысить уровень материального обеспечения 32,6 млн неработающих пенсионеров.

Был рассмотрен и поддержан сторонами проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 10 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий"», разработанный в целях повышения уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции. <...> В 2024 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%, — говорится на сайте кабмина.

Также члены РТК договорились увеличить объем финансирования программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» на 2442,8 млн рублей до 10 722,4 млн рублей. Они отметили, что инвестиции позволят увеличить число участников мероприятия на 41 тысячу человек до 180 тысяч человек. Около 75% из них будут трудоустроены, считают в РТК.

Как заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, с 1 октября зарплата военнослужащих в России повысится на 10,5%. По его словам, выплаты будут увеличены как действующим солдатам и офицерам, так и военным пенсионерам.