Пенсионерам и инвалидам могут упростить получение компенсации по капремонту Депутат Качкаев: систему начисления выплат для пенсионеров и инвалидов нужно упростить

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Пенсионеров старше 70 и 80 лет, инвалидов первой и второй групп, а также других льготников могут избавить от необходимости самостоятельно собирать документы для получения компенсации за капитальный ремонт. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев разрабатывает законопроект, по которому систему начисления выплат упростят и автоматизируют, пишет «Парламентская газета».

Как правило, информация о таких гражданах уже есть в полном объеме у муниципальных органов власти. Другое дело, что она зачастую разрознена: что-то хранится в районных управлениях социальной защиты, что-то — в местных администрациях и так далее. Поэтому первое, что требуется, чтобы система заработала, — свести все воедино, — пояснил парламентарий.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта он поможет многим россиянам. Согласно данным Росстата, на середину 2022 года в России насчитывалось порядка 8 млн инвалидов первой и второй групп, имеющих право на компенсацию по капитальному ремонту, а также более 35 млн граждан нетрудоспособного возраста, в том числе пенсионеров старше 70 и 80 лет.

Первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая ранее предложила в случае рождения третьего ребенка семье частично или полностью списать ипотеку. По ее мнению, подобные меры станут осязаемым решением проблем для многодетных семей.