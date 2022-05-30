Пенсии россиян увеличат на 10% с 1 июня Мишустин подписал постановление об индексации пенсий на 10% с 1 июня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимумам и пенсий на 10% с 1 июня. Об этом глава кабмина сообщил на совещании с вице-премьерами. По его словам, после введенных изменений неработающие пенсионеры будут получать свыше 19 тысяч рублей. Также Мишустин отметил, что для поддержки более 50 млн россиян правительство выделит сумму, превышающую 500 млрд рублей.

Для поддержки свыше 50 млн граждан в федеральном бюджете предусмотрели более 500 млрд рублей. Теперь неработающие пенсионеры ежемесячно станут получать свыше 19 тысяч рублей. Минимальный размер оплаты труда станет 15 200 рублей, что приведет к увеличению зарплат более 4 млн работников, — заявил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил на 10% проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам. Он также объявил об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 10% с 1 июня и 1 июля соответственно и выдвинул идею проводить в России политику опережающего роста зарплат относительно расходов. Глава государства напомнил, что с 1 января этого года выплаты уже были проиндексированы на 8,6%.

Экономист Юрий Ершов ФБА «Экономика сегодня» ранее сообщил, что индекcация МРОТ и пенсий на 10%, которую согласовали в правительстве России, коснется более 50 млн россиян. Он объяснил, что из-за санкций цены выросли почти во всех секторах торговли и граждан нужно было поддержать как можно быстрее.