Пенсии в 2023 году проиндексируют выше инфляции на 2,6 процентных пункта Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 2,6 процентных пункта выше инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Размер пенсий неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют выше инфляции на 2,6 процентных пункта, заявил заместитель министра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов, передает РИА Новости. Такое заявление было сделано на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Отмечается, что размеры страховых пенсий с 1 января 2023 в среднем вырастут на 1000 рублей.

Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и в 2024 году размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей, что с учётом произведённой индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции. В результате совокупная индексация превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта, — указал Пудов.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что в бюджете Социального фонда на выплату пенсий заложено более 9,5 трлн рублей, на выплату страховых пенсий — почти 9 трлн рублей. Кроме того, в условиях высокой инфляции в 2022 году было принято решение провести поэтапное повышений пенсий, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом роста цен.