Педофилам запретят посещать школы и детские площадки В ГД рассмотрят проект о запрете для педофилов на посещение школ и спортплощадок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство предложило запретить гражданам, осужденным за сексуальные преступления против малолетних, посещать места, связанные с нахождением несовершеннолетних. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициатива предполагает дополнение закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» новой нормой. Таким гражданам предлагается запретить посещать образовательные учреждения, организации культуры, предназначенные для детей, организации для их отдыха и оздоровления, а также детские игровые и спортивные площадки. При этом исключением будет ситуация, если поднадзорное лицо является родителем несовершеннолетнего и сопровождает его.

5 декабря правительственная комиссия одобрила запрет о нахождении в местах скопления детей осужденным за педофилию гражданам. С соответствующей инициативой выступило Министерство внутренних дел России. В пояснительной записке уточняется, что надзор за осужденными будет вестись от трех до 10 лет после отбытия наказания в зависимости от тяжести преступления.

Ранее бывший режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, осужденный за педофилию, отправился в зону проведения спецоперации на Украине. Мужчина объяснил такое решение тем, что хочет вернуть матери и родным возможность им гордиться.