Педофилам запретили приходить на детские площадки Госдума приняла законопроект о запрете педофилам посещать детские площадки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о запрете посещения образовательных организаций и других мест скопления детей для граждан, имеющих неснятую судимость за педофилию, сообщается на сайте ГД. Инициатива была выдвинута с учетом высокой степени «потенциальной опасности» для общества и государства, говорится в пояснительной записке.

Внести <...> изменение, изложив его в следующей редакции: запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, <...> посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур, — говорится в проекте.

Ранее сообщалось, что Госдума запретила контракты по службе в военной спецоперации России на Украине для лиц, подозреваемых в педофилии. Контракты с вооруженными силами также запрещено заключать лицам, подозреваемым в совершении преступлений против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства.