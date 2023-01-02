«Трусливые гримасы»: в ГД осудили Меладзе за проукраинский жест на концерте

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Валерий Меладзе

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев осудил певца Валерия Меладзе за его реакцию на просьбу фаната на концерте поддержать Украину. Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что исполнитель произнеc фразу из проукраинского лозунга. Канал опубликовал видео, на котором Меладзе общается со зрителем.

Печальное зрелище, когда артист так легко перечеркивает память поколения героев и победителей и встает в один ряд с неонацистами на Украине. Главное в этом мерзком поступке то, что Меладзе такими дикими трусливыми гримасами и поддержкой врагов предает своих поклонников, перечеркивает все свои заслуги перед обществом и государством РФ, — оценил депутат поведение Меладзе.

По мнению Соловьева, «заигрывание с врагом, трусость и безразличие — это опасные привычки, за которые пришло время отвечать».

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ходе новогоднего корпоратива, который, предположительно, проходил в Дубае, один из фанатов попросил Меладзе произнести лозунг с прославлением Украины. Певец, убрав в сторону микрофон, ответил собеседнику короткой фразой и затем добавил: «Тс-с». Сразу после этого исполнитель сообщил гостям, что он вне политики.

Этот момент попал на видео. Меладзе снял на мобильный телефон один из зрителей.