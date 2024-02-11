«Печальная судьба»: МИД России о переданном Киеву скифском золоте МИД России допустил утрату переданного Киеву скифского золота

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва допускает, что переданное Киеву скифское золото, может быть утрачено, заявил РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД России Артем Студенников. По его словам, артефакты может ждать печальный судьба.

Сейчас мы видим, как вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры. Предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств. Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба — не можем исключать, что они могут быть утрачены, — уточнил Студенников.

Похожее мнение выразила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, скифское золото может повторить судьбу икон, тайно вывезенных с территории Украины в Лувр. Она уточнила, что суд в Нидерландах решил вернуть его не в Крым, а на Украину, поскольку понимал, что Киев все равно отдаст предметы искусства Западу.

Дипломат добавила, что Киев фактически ворует у собственного народа. Захарова заметила, что с украинской территории вывозятся культурные ценности и предметы искусства не из частных коллекций, а из государственных музеев.

Ранее стало известно, что с Украины тайно вывезли во Францию минимум 16 икон VI века. Из них пять предметов искусства выставили в Лувре.