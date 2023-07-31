Патрушев заявил об угрозах нацбезопасности из-за членства Финляндии в НАТО

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Вступление Финляндии в НАТО создает новые угрозы национальной безопасности России, заявил на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, которые цитирует ТАСС, члены Альянса долгое время пытались привлечь Финляндию к антироссийской компании, в том числе рассуждая и о принадлежности Карелии.

Членство Финляндии в НАТО значительно увеличивает протяженность сухопутной границы Североатлантического альянса с нашей страной и создает новые угрозы национальной безопасности. <...> Коллективный Запад в течение длительного времени принимал меры для втягивания Финляндии в антироссийскую кампанию, в том числе с использованием надуманного «карельского вопроса», спекуляциями о якобы существующей российской угрозе, — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что во времена Второй мировой войны немецкие войска уже использовали Финляндию для борьбы с Россией. Секретарь Совбеза уточнил, что финские бойцы были очень жестокими, суммарно на территории Калерии были убиты семь тысяч человек, пострадало около восьми тысяч.

По мнению Патрушева, после окончания военной операции на Украине Финляндия выйдет из НАТО и «все вернется на круги своя».

Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года. Президент страны Саули Ниинисте ранее заявил, что страна открыта для размещения военной базы ВС США. В настоящее время Вашингтон и Хельсинки ведут переговоры о сотрудничестве.

Президент РФ Владимир Путин в мае прошлого года утверждал, что присоединение к Альянсу Финляндии и Швеции не создаст непосредственной угрозы для России. Однако, как отметил президент, Хельсинки и Стокгольму стоит ожидать ответной реакции Москвы.