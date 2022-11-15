Патрушев заявил об активизации украинских диверсантов в России

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Украинские диверсанты активизировались в последнее время в Центральной России, особенно в приграничных районах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он подчеркнул, что исключительно важно обеспечить предупреждение посягательств на безопасность россиян, уделяя особое внимание предотвращению диверсий и терактов, передает РИА Новости.

В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО, — сказал Патрушев.

Он отметил, что мишенями таких обстрелов становятся обычно объекты гражданской инфраструктуры. Их повреждение или уничтожение создает угрозу для мирного населения, а также может нанести существенный вред экономике страны.

Патрушев добавил, что значительно участились попытки проникновения на территорию России представителей радикальных и экстремистских структур для ведения подрывной деятельности и совершения терактов. Есть факты умышленного вмешательства в работу объектов обеспечения жизнедеятельности, в том числе топливно-энергетического и транспортного комплексов.

По словам секретаря Совбеза, в текущем году в Центральной России совершено 23 теракта, предотвращено еще 28 таких преступлений, включая девять диверсий.

Накануне сообщалось, что в Белгородской области задержали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Украины. По предварительным данным, в ее составе три человека, которые проходили подготовку в Европе. У них изъяли поддельные документы и оружие, применяемое ВСУ.