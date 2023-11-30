Патрушев заявил о желании Запада «расчленить» Россию Патрушев: Запад стремится к расчленению России и уничтожению ее народов

Фото: Сергей Гунеев, РИА «Новости»/Kremlin.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что страны Запада хотят «расчленить» Россию и уничтожить ее народы, передает ТАСС. Такую мысль он высказал в предисловии к книге Александра Щипкова «Незавершенный нацизм». По его мнению, сейчас западные страны вступили в новую фазу противостояния с Россией.

Англосаксы бесцеремонно навязывают неонацистскую идеологию европейцам, стремясь достичь своей стратегической цели — «расчленить» нашу страну, уничтожить русский мир и истребить народы, населяющие Россию, — пишет глава Совбеза.

Как считает Патрушев, «творцы цветных революций» подхватывают идеи «чернорубашечников и коричневых». По его словам, они навязывают ксенофобию, чтобы спровоцировать насильственное смещение легитимных правительств и создать хаос в некогда стабильных регионах.

Для оправдания глобального неравенства, сохранения однополярного мира атлантисты не пренебрегают идеями расового, этнического, культурного и экономического превосходства, лишая целые народы перспектив независимого социально-экономического и культурно-цивилизационного развития, — отмечает Патрушев.

Ранее Патрушев заявил, что правительство США развернуло сеть лабораторий вокруг России. Он отметил, что в данных учреждениях проводятся эксперименты с биологическим материалом представителей славянских народов.