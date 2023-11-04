Патрушев: Запад называл террористов «борцами за свободу и демократию»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Патрушев

Запад лицемерно подменивает понятия, называя террористов «борцами за свободу и демократию», заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в рамках марафона «Знание» на выставке «Россия». По его словам, это происходило даже тогда, когда международный терроризм стал серьезной угрозой суверенитету России. Трансляцию публикует портал Российское общество «Знание» на своей странице во «ВКонтакте».

Серьезной угрозой суверенитету России [в 1990-е годы] стало задействование такого оружия, как международный терроризм. При этом Запад лицемерно называл действовавших в городах России террористов «борцами за свободу и демократию», — заявил Патрушев.

Речь идет о попытках забрать у России часть территории от Черного до Каспийского морей, уточнил он. Тогда РФ была вынуждена принять вызов и столкнуться с самыми ужасающими проявлениями терроризма — убийствами, подрывами, захватом заложников.

Но многонациональный народ России сплотился и отстоял свою Родину, — добавил секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев заявил, что США готовили Киев к боевым действиям против России. По его словам, Вашингтон спровоцировал государственный переворот в стране, чтобы превратить Украину в полигон для военно-биологических экспериментов.