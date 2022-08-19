Патрушев: Япония стремится возглавить мировое движение русофобов

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Николай Патрушев

Япония старается встать во главе мирового движения русофобов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами из стран ШОС. Он напомнил о прошедших в Хиросиме и Нагасаки мероприятиях, посвященных жертвам атомных бомбардировок, на которых Россию обвиняли в якобы готовности применить ядерное оружие.

Американцы и их вассалы для оправдания собственных внешнеполитических авантюр не стесняются прибегать к циничной лжи, в том числе к переписыванию истории. В качестве примера можно привести Японию, которая изо всех сил стремится занять лидирующие позиции среди мирового движения русофобов, — сказал Патрушев.

Ранее сообщалось, что посла России в Японии Михаила Галузина отстранили от участия в памятных мероприятиях, посвященных атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки. Глава Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев назвал решение японских властей циничным использованием трагических страниц истории в политических целях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что мемориальная церемония в Хиросиме вылилась в циничную попытку предать забвению память жертв действий США. При этом устроители мероприятия постарались дискредитировать Россию.