Патрушев: ВСУ используют раненых для трансплантации органов

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

На Украине у раненых тайно изымают органы для трансплантации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии Петрозаводске. По его словам, которые приводит РИА Новости, именно для этого власти бросают солдат в «мясные штурмы».

Украинцев не только бросают на так называемые мясные штурмы, приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации, — заявил Патрушев.

Он предположил, что это одна из причин, почему президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в котором предусмотрена «трансплантация органов без согласия».

Закон, о котором, вероятно, идет речь, Зеленский подписал в январе прошлого года. По нему граждане Украины могут посмертно стать донорами органов без нотариального согласия — достаточно письменного при жизни.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал недалекими манкуртами власти «разлагающегося трупа Украины». По его мнению, страной управляют «загашенные клоуны», которые занимаются коррупцией. Зеленского он назвал «старшим клоуном».

Накануне, 30 июля, Медведев обратился к россиянам по случаю Дня Военно-морского флота России. Он поздравил военнослужащих с праздником, а также призвал врагов молиться на российских солдат, которые, по его мнению, не дают начаться мировому конфликту.