Патрушев назвал возможных заказчиков взрывов на «Северных потоках» Патрушев: у США и Англии есть спецназ, способный взорвать газопроводы

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

США и Великобритания имеют подготовленный и оснащенный необходимым оборудованием спецназ, который предназначен для проведения подводных диверсий, заявил в интервью «Аргументам и фактам» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, аналогичные подразделения есть и у других членов НАТО, однако они используют их только с одобрения диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе страны.

Для осуществления подобных акций предназначены подразделения специального назначения с соответствующим оборудованием и подготовкой. Они точно имеются у США и Англии, — заявил Патрушев.

При этом он подчеркнул, что РФ доподлинно неизвестно, кто автор и исполнитель диверсии.

Секретарь Совбеза назвал взрывы на Северных потоках «небывалым терактом», истинных виновников которого пытаются скрыть и предлагают версию с украинскими диверсантами, полагая, что аудитория не умеет мыслить логически и не задумается об отсутствии выгоды для Киева от такой диверсии.

Патрушев отметил, что российскую сторону до сих пор не подключили к расследованию, хотя Москва и другие заинтересованные государства были задействованы в объективном расследовании взрывов на газопроводах. Секретарь Совбеза подчеркнул, что любые обвинения, выдвинутые без результатов беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия.

Ранее издание NYT сообщило, что американские чиновники, изучившие разведданные по ЧП на газопроводах, пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины либо и те и другие в составе одной группы. При этом в Вашингтоне не нашли никаких доказательств возможной причастности со стороны властей России или Украины.