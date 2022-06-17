Патрушев: студенты России возвращаются из США агитаторами цветных революций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отправляющиеся учиться в США студенты возвращаются домой агитаторами, готовыми создавать почву для цветных революций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по ОДКБ в Ереване. По его словам, которые приводит РИА Новости, в последнее десятилетие на постсоветском пространстве также существует около сотни негосударственных информационных агентств, открытых на средства США, на которые следует обратить особое внимание.

В Вашингтоне <...> [поддерживают] краткосрочные поездки лучших студентов в Америку, откуда они возвращаются агитаторами, готовыми проводить так называемые демократические преобразования и создавать почву для реализации сценариев цветных революций, — сказал Патрушев.

Он также отметил, что информационной сфере необходимо уделять особое внимание, так как количество вызовов в ней неуклонно растет. По мнению Патрушева, такое положение дел связано прежде всего со стремлением США и их союзников обеспечить полное доминирование в информационном пространстве вопреки мнению суверенных государств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада испугались конкурентной борьбы с Россией в информационных войнах и начали «физически устранять» российские СМИ. По его словам, подобные рестрикции в отношении отечественных журналистов и каналов связи «возмутительны».

В День России 12 июня президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград отметил заслуги императора Петра I в государственном реформировании армии, флота, образования и здравоохранения. Глава государства напомнил, что в 2022 году Россия отмечает 350-летие со дня рождения монарха, и заявил, что благодаря его «мощному прорыву» страна стала сильной мировой державой.