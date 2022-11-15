США поставили целью «ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге Россию», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе. По его словам, для этого США поддерживают развитие «ультраправых экстремистских и националистических идей, которые проповедуются на Украине», передает РИА Новости.