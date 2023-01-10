Патрушев: США готовились к конфликту на Украине за полгода до начала СВО

Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

США начали подготовку к конфликту на Украине примерно за полгода до начала российской спецоперации, заявил в интервью «Аргументам и фактам» секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, именно этим объясняется вывод американского военного контингента из Афганистана.

Внезапный уход американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно, — сказал Патрушев.

При этом он напомнил заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не смог бы выделять значительные средства для помощи Киеву, если бы американские военные оставались в Афганистане.

Патрушев также добавил, что часть военной техники, вывезенной американцами из Афганистана, была переброшена в Европу, преимущественно в Польшу. Это позволило снабжать вооружением украинскую армию.

Военный контингент США был выведен из Афганистана 31 августа 2021 года, что стало завершением операции «Страж свободы». Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года.

Ранее Патрушев подчеркнул, что Россия не воюет с Украиной. Он пояснил, что спецоперация — это противостояние РФ с НАТО. Он также отмечал, что англосаксы хотят столкнуть Россию и Европу в военном противостоянии, чтобы им достались капиталы, производства и ценные специалисты из РФ.