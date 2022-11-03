Патрушев: спецслужбы России предотвратили теракт на Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС. По его словам, которые приводит ТАСС, силы СБУ продолжают обстрелы Запорожской АЭС, несмотря на визит на станцию делегации МАГАТЭ.

Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС, — сказал Патрушев.

По словам секретаря Совбеза, представители МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС и видят, что происходит, однако никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают атомную электростанцию. СМИ же по-прежнему нагнетают ажиотаж, обвиняя в обстрелах Россию.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на Запорожской АЭС предотвращен теракт, готовившийся с весны. По его словам, на территории станции найден схрон со взрывчаткой, который украинские войска оставили еще в феврале — марте 2022 года. Украинская сторона предполагала, что подрыв в нужное время осуществит один из сотрудников ЗАЭС, которого удастся завербовать, уверен Рогов.

Взрывом могло уничтожить тепломагистраль, которая связывает атомную станцию с Энергодаром. В результате теракта население города осталось бы на зиму без тепла, утверждает член ВГА.