Патрушев обвинил Запад в развязывании гибридной войны против России Патрушев: Запад балансирует между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с РФ

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Николай Патрушев

Западные страны балансируют на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с РФ, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС, передает РИА Новости. Он отметил, что Запад использует спецоперацию как предлог для проведения антироссийской политики. По его словам, Россия на Украине ведет борьбу именно с марионеточным режимом в Киеве, а «главным бенефициаром его разгрома» станет украинский народ.

События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться, — сказал Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что преднамеренные провокации Киева при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов несут существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и радиационной безопасности.

Запорожскую АЭС в Энергодаре украинская сторона обстреливала не единожды. Последний раз атака произошла 11 августа. Из-за нападок на объект Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором глава организации Антониу Гутерриш потребовал от Украины и России ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.