Патрушев рассказал, сколько жителей Донбасса прибыли в Россию Патрушев заявил, что около пяти миллионов жителей Донбасса прибыли в Россию спасаясь от геноцида

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в последние годы около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины прибыли в Россию, передает РИА Новости. По его словам, они спасались от геноцида неонацистского киевского режима.

Около 5 миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России, спасаясь от геноцида неонацистского киевского режима, — сказал Патрушев.

Он добавил, что по мере создания безопасных условий в этих регионах государство окажет всестороннее содействие их возвращению к местам постоянного проживания.

Также Патрушев отметил, что России назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти РФ в области миграции. По его словам, до конца нынешнего года будут внесены изменения в концепцию государственной миграционной политики

Ранее беженцы из Донецкой и Луганской народных республик рассказали о том, какие российские города оказались наиболее пригодными для переселения. В список попали приграничные регионы, такие как Краснодар, Таганрог и Ростов-на-Дону, а также Москва и Московская область.