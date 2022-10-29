Патрушев рассказал, сколько зерна РФ бесплатно отправит в беднейшие страны Глава Минсельхоза Патрушев: Россия безвозмездно поставит в беднейшие страны 500 тысяч тонн зерна

Фото: Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look press

Россия готова на безвозмездной основе направить в беднейшие страны мира около 500 тысяч тонн зерна, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По его словам, содействовать этому процессу согласилась Турция. Зерно будет отправлено в течение ближайших четырех месяцев.

С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером, готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых. В том числе мы это будем делать с участием нашего надежного партнера Турции, — сказал Патрушев.

Ранее пресс-служба МИД России сообщила, что большая часть удобрений, которые Россия должна была поставить в беднейшие страны, заблокирована в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах. Руководство этих европейских стран не дает согласия на отправку удобрений по линии ВПП ООН. Речь идет о 300 тысячах тонн продукции.

В ведомстве подчеркнули, что главная причина возникшей ситуации — односторонние западные санкции. Несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя об отмене ограничений на поставку удобрений, де-факто они продолжают действовать.

Суммарно Россия направила в страны Африки и Азии более 10 млн тонн зерновых, подчеркнули в МИД. До конца года этот показатель может быть увеличен до 50 млн тонн.