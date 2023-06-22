Патрушев рассказал, сколько танков и солдат потеряли ВСУ в наступлении Патрушев: ВС России уничтожили 13 западных танков за две недели

Фото: МО Украины

Армия России с 4 по 21 июня уничтожила 246 танков ВСУ, из них 13 — западного образца, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании с президентом страны Владимиром Путиным. Потери украинской армии во время контрнаступления составили более 13 тысяч человек, утверждает он. Трансляцию оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности ведет сайт Кремля.

С 4 по 21 июня уничтожено танков 246 единиц, в том числе западных — 13. Боевые бронированные машины и бронеавтомобили — 595 единиц, в том числе БМП — 152 единицы, из них западных — 59. <...> Могу сказать, что это [человеческие потери] более 13 тысяч. Обобщенные данные, — сказал Патрушев.

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Кроме того, по его словам, удалось уничтожить 42 системы ракетного огня, 10 истребителей, 4 вертолета, 264 дрона и 424 автомобиля.

Путин накануне рассказал, что ВС РФ «наколотили» 245 танков ВСУ. По его словам, Киев опасается крупных потерь в будущем, что может привести к утрате боевого потенциала украинской армии.

Украинский президент Владимир Зеленский 21 июня сообщил, что контрнаступление продвигается медленнее, чем планировала Украина. Он подчеркнул, что боевые действия — это «не голливудский фильм» и в жизни все происходит иначе.