Патрушев рассказал о планах США на Украину Патрушев: США не планируют сохранять Украину в качестве государства

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США. Эта страна интересна Вашингтону лишь как объект «нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов», подчеркнул он в интервью «Известиям».

Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил ее в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений, — считает секретарь Совбеза.

По его словам, население Украины сократилось вдвое за «30 лет потрясений», которые в стране организовали США. При этом «Белый дом с легкостью идет» на то, что продолжать сопротивление России «до последнего украинца».

При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит, — отметил Патрушев.

Ранее Николай Патрушев заявил, что страны Запада активно используют против России террористические и экстремистские организации, пытаются внушить страх населению страны и подорвать конституционные устои государства. Он отметил, что подобные методы уже использовались в 1990-е годы на Северном Кавказе.