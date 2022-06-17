Патрушев рассказал, где развернутся новые военные действия НАТО Патрушев назвал Восточную Европу наиболее вероятным театром военных действий НАТО

Фото: U.S. Army

Восточная Европа воспринимается Североатлантическим альянсом как наиболее вероятный театр военных действий, заявил на встрече с коллегами по ОДКБ секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, которые приводит РИА Новости, это подтверждается майскими учениями НАТО «Защитник Европы — 2022», в которых приняли участие около 18 тысяч человек.

Очевидно, что НАТО рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный театр военных действий, — заметил Патрушев.

Ранее бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк обратился к Альянсу с призывом вмешаться в ситуацию на Украине. Он считает, что позиция невмешательства НАТО в конфликты, если на Альянс не совершают нападения, уже давно устарела. По его мнению, Альянсу требуется или прекратить следовать этой доктрине, приказав России прекратить действия на Украине, или же полностью прекратить существование.