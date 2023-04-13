Патрушев пояснил, кто стоит за призывами к террору на Северном Кавказе Патрушев: англосаксы и их подручные стоят за призывами к терактам на Северном Кавказе

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Николай Патрушев

Англосаксы и их приспешники стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к массовым беспорядкам и совершению терактов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе выступления в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. По его словам. которые приводит ТАСС, аналогичная ситуация сложилась в свое время на Северном Кавказе, когда Запад «спровоцировал на территории нашей страны конфликт с использованием международных террористических организаций».

Сегодня в целях провоцирования экстремистских проявлений на Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий, террористических актов. <...> Эта деструктивная деятельность осуществляется при координации и поддержке англосаксов и их приспешников, — заявил секретарь Совбеза РФ.

Он подчеркнул, что тогда России при активном участии жителей Кавказа удалось подавить преступную деятельность, угрожающую территориальной целостности России, и обеспечить мирную жизнь в регионе.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что США ведут активную вербовку джихадистов, аффилированных с запрещенными в РФ террористическими организациями, для терактов в России и странах СНГ. Особое внимание, согласно заявлению разведки, уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии.