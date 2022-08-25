Патрушев призвал обеспечить в Карелии устойчивое российское телевещание

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Николай Патрушев

Карелию необходимо обеспечить устойчивой работой мобильной связи и российского телевещания, чтобы пресечь возможное иностранное влияние на население, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он отметил важность консолидации усилий всех органов власти на обеспечении нацбезопасности на приграничных территориях. Также он отметил необходимость принять меры по повышению уровня жизни населения на указанных территориях, передает «Известия».

Важно консолидировать усилия всех органов публичной власти на обеспечении национальной безопасности в приграничье, принять меры по повышению уровня жизни населения на этих территориях. В целях пресечения распространения деструктивного иностранного информационного влияния на местное население обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание, — заявил он.

По словам секретаря Совбеза, Карелия оказалась под угрозой после начала процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО и ограничения поездок российских туристов в страны ЕС.

Особое внимание в сегодняшних геополитических условиях <...> следует уделить социально-экономическому развитию приграничных и арктических районов республики, — отметил Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт на Украине. Для этого они обучают националистов, предоставляют им разведывательные данные, наращивают поставки вооружения и военной техники. По его словам, Россия подвергается масштабному и беспрецедентному политическому, информационному и экономическому давлению со стороны Запада.