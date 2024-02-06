Патрушев привел доказательство безжалостности властей Украины Патрушев: крушение Ил-76 доказывает безжалостность властей Киева

Фото: Следственный комитет РФ

Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области

Атака на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ показала, что властям Украины не жаль даже своих людей, сказал на совещании секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он также обратил внимание, что борт был сбит американским оружием, передает РИА Новости.

Киевские власти не жалеют и собственных людей. Так, 24 января с украинской территории с использованием американских ракет под Белгородом был сбит военно-транспортный самолет, на котором по договоренности с целью обмена перевозили украинских военнопленных, — уточнил Патрушев.

Ранее президент России Владимир Путин попросил прислать международных экспертов и провести необходимый анализ произошедшего, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства. Путин добавил, что в день трагического крушения Ил-76 под Белгородом было произведено два пуска с территории, подконтрольной властям Украины. Глава государства отметил, что, согласно итогам экспертизы, самолет был атакован американской системой Patriot.

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что западные страны не желают проведения расследования катастрофы Ил-76 на международном уровне. По словам политика, на Западе боятся, что раскроется их причастность к крушению.