Патрушев предупредил о реваншистских устремлениях Японии Патрушев предупредил о реваншистских устремлениях Японии по вопросу Курил

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Николай Патрушев

В Японии «активизировались реваншистские устремления» по вопросу Курильских островов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время совещания по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе. Как передает ТАСС, политик указал на формирование новых военных блоков на приграничной территории.

Обстановка в пограничной сфере на территории Дальневосточного округа формируется в условиях наращивания США и их союзниками военного присутствия в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, активизации реваншистских устремлений Японии в отношении Курильских островов созданием новых военных блоков, — сказал Патрушев.

Вопрос Курильских островов остро стоит с середины XX века. Москва и Токио вели переговоры, чтобы создать мирное соглашение по итогам Второй мировой войны. Препятствием к этому стали разногласия по вопросу Курил: Япония претендует на Итурупу, Кунаширу, Шикотану и группы мелких необитаемых островов, которые по итогам войны были включены, как и весь архипелаг, в состав СССР. МИД РФ много раз подчеркивал, что суверенитет России над этими территориями, закрепленный соответствующими международно-правовыми актами, не подлежит изменениям.

Ранее министр обороны Японии Нобуо Киси высказал опасения повторения украинских событий в Азии. Тогда он привлек внимание к намерениям Токио наращивать боеспособность, поскольку страна занимает «лидирующие позиции в вопросах обеспечения мирового порядка».