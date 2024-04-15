Патрушев дал совет Израилю касательно Ирана Патрушев обсудил обострение на Ближнем Востоке с главой СБ Израиля Ханегби

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с израильским коллегой Цахи Ханегби в связи с обострением на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ. Уточняется, что российская сторона призвала Тель-Авив к сдержанности в отношении Ирана.

Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта. <...> Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами, — говорится в сообщении.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что на Ближнем Востоке возможна большая война, если Израиль ответит Ирану на последнюю атаку по принципу «око за око». По его словам, нет ничего хорошего в стремлении отомстить.

В ночь на 14 апреля Иран при первом пуске направил в сторону Израиля 70 ракет, при втором — 80. Отмечается, что ЦАХАЛ перехватила из них 99%. По некоторым данным, израильские военные настаивают на решительном ответе Ирану, который должен состояться в ближайшее время.

Представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер отмечал, что Тель-Авив определится с ответом 15 апреля или в ближайшие дни.