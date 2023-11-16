Патрушев поручил защитить Россию «санитарным щитом» Патрушев поручил региональным властям усилить защищенность биоопасных объектов

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Николай Патрушев

Защищенность биологически опасных объектов должна быть усилена, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе. Как сообщает РИА Новости, он отдал соответствующее поручение руководителям субъектов России. Работа по усилению защищенности таких объектов будет проводиться во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти.

В ходе своего выступления Патрушев также обратил внимание на важность профилактических мер, направленных на борьбу с проникновением различных инфекций на территорию России. По его словам, эти угрозы должны быть сведены к минимуму путем развития системы предупреждения и устранения биологических угроз, а также обеспечения работы постов химического наблюдения объектов гражданской обороны.

Для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки важно своевременно профилактировать возникновение новых инфекций, свести к минимуму их проникновение на территорию России, установить таким образом «санитарный щит», — подытожил он.

Патрушев ранее заявил, что правительство США развернуло сеть лабораторий вокруг России. Он отметил, что в данных лабораториях проводятся эксперименты с биологическим материалом представителей славянских народов.