Патрушев поддержал Китай в вопросах Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, сообщает «Интерфакс» по итогам его встречи c членом политбюро ЦК КПК Ван И. Он подчеркнул, что Россия нацелена на укрепление отношений с Китаем, основанных на невмешательстве во внутренние дела двух стран.

Хочу подтвердить нашу неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая, — сказал Патрушев.

По его словам, отношения двух стран не подвержены внешней конъюнктуре и базируются в том числе на взаимной поддержке на международной арене.

Также Патрушев заявил о предстоящей встрече президента России Владимир Путин с лидером Китая Си Цзиньпином, которая состоится в октябре. По его словам, переговоры пройдут в рамках международного форума «Один пояс — один путь».

До этого секретарь российского Совбеза предупредил страны НАТО об опасности со стороны США. По его словам, Вашингтон легко отправит на убой войска других стран Альянса вместо своих, так как они являются для него колониальными. Патрушев отметил, что непрерывное расширение Альянса дает США возможность поглощать разные страны и лишать их самостоятельности.